Çin'de Kinoa Hasadı Başladı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Guyuan ilçesinde kinoa hasat mevsimi başladı. İlçede kinoa ve ilgili ürünlerin yetiştirilmesi, ekimi, işlenmesi ve satışını kapsayan eksiksiz bir sanayi zinciri bulunuyor.

ZHANGJİAKOU, 13 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Guyuan ilçesine bağlı Chenjiaying köyündeki bir tarlada kinoa hasadı yapan bir biçerdöver görülüyor, 12 Ekim 2023.

Guyuan ilçesinde yaklaşık 45.000 mu (3.000 hektar) büyüklüğündeki bir alanda kinoa hasat mevsimi başladı. İlçede kinoa ve ilgili ürünlerin yetiştirilmesi, ekimi, işlenmesi ve satışını kapsayan eksiksiz sanayi zinciri, 60'tan fazla köyü kapsayan 14 kinoa ekim üssü ve yıllık 10.000 tonluk üretimle temel olarak şekillendi. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)