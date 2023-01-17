Çin'de Kimyasal Tesisteki Patlamada 5 Kişi Öldü, 8 Kişi Kayıp Güncel Haberler PANJİN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde çalışan itfaiye ekipleri görülüyor, 16 Ocak 2023. PANJİN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde çalışan itfaiye ekipleri görülüyor, 16 Ocak 2023. Çin hükümeti, patlamanın ardından tam kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetine başlanması emrini verdi. Patlamada 5 kişinin öldüğü ve 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Olay, fabrikanın Liaoning'in Panshan ilçesinde bulunan alkilasyon tesisinde gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında, pazar günü yerel saatle 13.30 sularında meydana geldi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan bir ekip patlama bölgesine gönderildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre 105 itfaiye aracıyla 443 itfaiyecinin de aralarında bulunduğu profesyonel kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İtfaiye Güncel Haberler

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