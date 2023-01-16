Çin'de Kimyasal Madde Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 12 Kayıp Güncel Haberler SHENYANG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panshan ilçesindeki bir kimyasal madde fabrikasında Pazar günü öğleden sonra meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. SHENYANG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panshan ilçesindeki bir kimyasal madde fabrikasında Pazar günü öğleden sonra meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. 12 kişidense haber alınamıyor. İlçe tanıtım departmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dördü ağır durumda olan yaralıların tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hisarcık Güncel Haberler

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