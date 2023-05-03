Çin'de Kimya Fabrikasındaki Patlamada Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 9'a Yükseldi

JİNAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Liaocheng kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Yerel yetkililer tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, patlamadan bir kişi yaralı olarak kurtulurken, bir kişiden ise hala haber alınamıyor.

Patlama, Pazartesi sabahı Sinochem Holding bünyesindeki Luxi Kimya Grubu'nun hidrojen peroksit üretim alanında meydana gelmişti.

Patlamada yaralanan kişi tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önce patlamda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Arama kurtarma ekibi çalışmalar sırasında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Kayıp olan kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki yangının söndürülmesini takiben olayın nedenine ilişkin açılan soruşturma sürüyor.