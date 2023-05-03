Çin'de kimya fabrikasındaki patlamada 9 işçi yaşamını yitirdi
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Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinin Liaoçıng şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 9 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinin Liaoçıng şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 9 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinin idari komitesinden yapılan açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, patlama sırasında fabrikada bulunan 9 işçinin yaşamını yitirdiği, bir yaralının hastaneye kaldırıldığı, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olay, Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle ilan edilen 5 günlük resmi tatilin son gününde meydana geldi.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
Ölümlü iş kazaları
Ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde 2015'te liman bölgesinde kimyasalların saklandığı depolarda meydana gelen patlamada 173 kişi ölmüştü.
Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü.
Haziran 2022'de petrokimya şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ölmüştü.
Hınan eyaletinde 22 Kasım 2022'de sanayi kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Liaoning eyaletinin Pancin şehrinde 17 Ocak'ta sanayi kimyasalları üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 5 işçi ölmüştü.