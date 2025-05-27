Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 19 Yaralı

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Veyfang şehrindeki Şandong Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel itfaiye birimlerinden 55 araç ve 232 personel ile Acil Durum Bakanlığına bağlı kurtarma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikadaki patlamanın sebebi henüz bilinmezken 500'den fazla işçinin çalıştığı fabrikada can kaybının artmasından endişe ediliyor.