Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 19 Yaralı

Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 19 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Şandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Veyfang şehrindeki Şandong Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel itfaiye birimlerinden 55 araç ve 232 personel ile Acil Durum Bakanlığına bağlı kurtarma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikadaki patlamanın sebebi henüz bilinmezken 500'den fazla işçinin çalıştığı fabrikada can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Bıçak altına yattı! İşte nedeni
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

Fenerbahçe Başkan adayı Kutlualp: Mourinho'yu...
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.