Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü

JİNAN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Liaocheng kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

JİNAN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Liaocheng kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Yerel yetkililer, patlamanın Pazartesi sabah saatlerinde Luxi Kimya Grubu'nun hidrojen peroksit üretim alanında meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan kişi tedavi için hastaneye sevk edilirken, bir kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Fabrikadaki yangın söndürülürken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.