Çin'de Kentsel İşsizlik Oranı Mayıs'ta Yüzde 5'e Düştü

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Çin'de mayıs ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı nisana göre 0,1 puan düşerek yüzde 5 oldu. Yılın ilk beş ayında ortalama işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Hükümet, iş piyasasındaki istikrarın sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişen sektör dinamikleri sayesinde korunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, mayıs ayında nisana göre 0,1 yüzde puanlık düşüşle yüzde 5 oldu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk beş ayında ülkenin ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi.

Büronun sözcüsü Fu Linghui düzenlenen basın toplantısında, "Çalışan nüfusun büyük kısmında işsizlik oranının sabit kalması, genç işsizliğininse art arda üçüncü ayda da düşmesiyle genel iş piyasası istikrarını korudu" dedi.

Fu, küresel olarak işgücü talebi üzerinde baskı yaratan belirsizliklerin artmasına rağmen istihdam durumunun genel olarak istikrarını sürdürdüğünü söyledi. Fu, ülkenin iş piyasasındaki bu istikrarın, sürdürülebilir ekonomik büyüme, gelişen sektör dinamikleri ve daha güçlü istihdam politikaları sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Tüketim malları takas programı ve tatil harcamalarının istihdamın sürdürülmesinde olumlu rol oynadığına işaret eden Fu, uygulanan daha proaktif makro politikaların, iç talebi genişletip dış baskıları hafiflettiğini belirtti.

Fu, ileriye dönük olarak geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve sosyal istikrarın korunması amacıyla mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yeterli istihdamı teşvik etmek üzere işgücü arzıyla talebi arasındaki uyumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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