Çin’de Kentsel İşsizlik Oranı Eylülde %5,2’ye Geriledi

Çin'de eylül ayındaki kentsel işsizlik oranı, ağustosa göre 0,1 puan düşerek %5,2 seviyesine ulaşırken, yılın ilk üç çeyreğinde iş piyasası genel istikrarını korudu. NBS, bazı sektörlerde istihdamın iyileşme kaydettiğini belirtirken, istihdam dostu politikaların hızlandırılacağını vurguladı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının eylülde ağustosa göre 0,1 yüzde puan gerileyerek yüzde 5,2 ölçülmesiyle iş piyasası yılın ilk üç çeyreğinde genel istikrarını korudu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk üç çeyreğinde ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.

NBS yetkilisi Wang Pingping, temel gruplar arasındaki istihdam genel olarak istikrarlı seyrederken, ulaşım, konaklama ve yeme-içme sektörü, kültür ve spor eğlence sektörü gibi bazı hizmet sektörlerindeki istihdamın üçüncü çeyrekte istihdam dostu politikalar ve yaz turizminin güçlü seyriyle birlikte iyileşme kaydettiğini söyledi.

Dış belirsizlik ve istikrarsızların artmasıyla istihdamdaki yapısal zorlukların nispeten belirgin hale geldiğini belirten Wang, Çin'in iş piyasasındaki istikrarı korumak için istihdam dostu politikaları hızlandıracağını vurguladı.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
