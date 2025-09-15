Çin'de Kentsel İşsizlik Oranı Ağustosta Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının ağustosta temmuza göre 0,1 yüzde puanlık artışla yüzde 5,3'e yükselmesiyle iş piyasası genel istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk 8 ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama olarak yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranında ağustosta görülen artışın mevsimsel olduğu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeki rakamla tutarlı olduğu belirtildi.

Verilere göre kilit önemdeki gruplarda istihdam genel olarak istikrarlı seyretti. Ağustosta yüzde 4,7 olarak ölçülen kırsal kesimdeki göçmen işçilerin işsizlik oranı ulusal ortalamanın altında kaldı.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.