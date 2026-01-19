Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı 2025 Yılında Yüzde 5,2 Oldu

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 5,2'de sabit kalmasıyla iş piyasası genel istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre sadece aralık ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama olarak yüzde 5,1 olarak ölçüldü.

Kentsel işsizlik oranı yüzde 5,3 olarak ölçülürken, kentte kayıtlı olan göçmen işçilerin işsizlik oranı yüzde 4,7'nin altında kaldı.

Ülkenin 31 büyük kentinde ise söz konusu dönemde ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 5,1 olarak belirlendi.

Verilere göre, Çin'deki toplam göçmen işçi sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 1,42 milyon artışla 301,15 milyona ulaşarak yüzde 0,5'lik bir artış kaydetti.

Çin, 2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koymuştu.