Çin'de Kentli Nüfusun İstihdam Konusunda İyimserliği Artıyor

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın son anketine göre ülkede kentsel nüfus, bu yılın ilk çeyreğinde istihdam durumu konusunda bir önceki çeyreğe kıyasla daha iyimser.Çin Merkez Bankası tarafından 50 şehirde kentsel bölgede ikamet eden 20.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bir iş fuarı, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın son anketine göre ülkede kentsel nüfus, bu yılın ilk çeyreğinde istihdam durumu konusunda bir önceki çeyreğe kıyasla daha iyimser.

Çin Merkez Bankası tarafından 50 şehirde kentsel bölgede ikamet eden 20.000 hanenin dahil edildiği anket, istihdam beklentisi endeksinin 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 52,3 olduğunu gösterdi. Bu veri, 2022'nin dördüncü çeyreğine göre 9,4 yüzde puanlık artışa işaret ediyor.

Ankete katılan hanelerin mevcut istihdam durumuna ilişkin düşüncelerini ölçen endeks de olumlu yönde hareket ederek bir önceki çeyreğe göre 6,8 yüzde puan artışla yüzde 39,9'a yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 85,6'sı, gelirlerinin arttığını veya temelde aynı kaldığını beyan etti.

Hükümet çalışma raporuna göre Çin bu yıl yaklaşık 12 milyon yeni kentsel istihdam yaratarak ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı hedefliyor.