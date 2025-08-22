Çin'de Kayıtlı İşletme Sayısı 20 Milyona Ulaştı

Çin Devlet Piyasa Denetleme İdaresi, 14. Beş Yıllık Plan dönemi itibarıyla ülkede kayıtlı işletme sayısının net artışla 20 milyona ulaştığını duyurdu. İdare Başkanı Luo Wen, iş ortamının iyileştiğini ve girişimcilik ruhunun canlandığını belirtti.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme İdaresi, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başından bu yana ülkede kayıtlı işletme sayısında net artışın yaklaşık 20 milyona ulaştığını duyurdu.

İdare Başkanı Luo Wen cuma günü söz konusu dönemde elde edilen başarıları değerlendirdiği basın toplantısında, 14. Beş Yıllık Plan'ın uygulanmasıyla Çin'in iş ortamının sürekli olarak iyileştiğini ve toplum genelinde girişimcilik ruhunun canlandığını belirtti.

Luo ayrıca, aynı beş yıllık dönemde yaklaşık 34 milyon bireysel işletmenin de sisteme kaydedildiğini sözlerine ekledi.

