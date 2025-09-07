Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı: Mürettebat Kayboldu
Bohai Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada bazı mürettebat üyeleri denizde kayboldu. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel