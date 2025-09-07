Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı: Mürettebat Kayboldu

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Bohai Denizi'nin orta kesimlerinde cumartesi sabahı erken saatlerde bir kargo gemisi ile bir balıkçı teknesinin çarpışması sonucu bazı mürettebat üyeleri denizde kayboldu.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.