Haberler

Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı: Mürettebat Kayboldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bohai Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada bazı mürettebat üyeleri denizde kayboldu. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Bohai Denizi'nin orta kesimlerinde cumartesi sabahı erken saatlerde bir kargo gemisi ile bir balıkçı teknesinin çarpışması sonucu bazı mürettebat üyeleri denizde kayboldu.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.