Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı: Mürettebat Kayboldu

Bohay Denizi'nde meydana gelen kazada, bir kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı ve tekne alabora oldu. Kaybolan mürettebat için arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in kuzeyindeki Bohay Denizi'nde, kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bohay Denizi'nde kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi.

Bakanlık, kayıpların bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldığını, kazadaki sorumluluk ve ihmallerin soruşturulacağını kaydetti.

Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güveliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
