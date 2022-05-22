Çin'de Karayolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Düştü - Haberler

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Çin'de Karayolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Düştü

Xinhua - Güncel
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Çin'de Karayolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Düştü

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkede karayolu yük taşımacılığı işlem hacminin yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azaldığını gösterdi.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkede karayolu yük taşımacılığı işlem hacminin yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azaldığını gösterdi. Bakanlığa göre, bu dönemde 11,1 milyar tondan fazla kargo, karayolu ile taşındı. Bakanlık, Çin'de karayolu yük taşımacılığı hacminin sadece Nisan ayında, 2,96 milyar ton civarında gerçekleştiğini bildirdi. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 daralma bildirerek, karayolu yük taşımacılığında 31 eyalet düzeyi bölge arasında daralmada başı çekerken, onu Tianjin Belediyesi ve Jiangsu eyaleti izledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

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