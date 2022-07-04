Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Haberler

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Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

SHANTOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinin kıyı kesimlerinden Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te karaya çıktı.

SHANTOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinin kıyı kesimlerinden Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te karaya çıktı. Guangdong ve Guangxi'nin bazı bölgelerinde yoğun yağışlara neden olan Chaba bu bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

3 Temmuz 2022 tarihinde havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle kapanan, otoyol gişelerine giden bağlantı yolu görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde yağmurun altında motosikletleriyle ilerleyen insanlar görülüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liao Zuping/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde yağmurun altında motosikletleriyle ilerleyen insanlar görülüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liao Zuping/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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