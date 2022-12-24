Çin'de Kara Boyunlu Turnalar Kendilerine Ayrılmış Doğa Koruma Alanında Görüntülendi
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ZHAOTONG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kentindeki Yunnan Dashanbao Ulusal Kara Boyunlu Turna Koruma Alanı'nda kara boyunlu turnalar görüntülendi, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wu Taiping/Xinhua)
ZHAOTONG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kentindeki Yunnan Dashanbao Ulusal Kara Boyunlu Turna Koruma Alanı'nda kara boyunlu turnalar görüntülendi, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wu Taiping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel