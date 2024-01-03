Çin'de Kar Üzerine Çizilen Dev Ejderha Portresi
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Çin'in Heilongjiang eyaletinde bir çiftçi, çevre dostu boya kullanarak karla kaplı zemin üzerine dev bir ejderha portresi çizdi. Portre sekiz günde tamamlandı.
Dev ejderha resminin çeşitli görüntüleri
Çin'in Heilongjiang eyaletinin Muling kentinde bir çiftçi, çevre dostu boya kullanarak karla kaplı zemin üzerine dev bir ejderha portresi çizdi. Dev ejderha portresi sekiz günde tamamlandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Muling'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel