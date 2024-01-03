Çin'de Kar Üzerine Çizilen Dev Ejderha Portresi

Dev ejderha resminin çeşitli görüntüleri

Çin'in Heilongjiang eyaletinin Muling kentinde bir çiftçi, çevre dostu boya kullanarak karla kaplı zemin üzerine dev bir ejderha portresi çizdi. Dev ejderha portresi sekiz günde tamamlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Muling'den bildiriyor. (XHTV)