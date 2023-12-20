Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda Kar Yağışı Sonrası Sisli Dağlar
ZHANGJİAJİE, 20 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki bir ulusal orman parkında kar yağışı sonrasında sis altındaki dağlar görülüyor, 19 Aralık 2023. (Fotoğraf: Wu Yongbing/Xinhua)
ZHANGJİAJİE, 20 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki bir ulusal orman parkında kar yağışı sonrasında sis altındaki dağlar görülüyor, 19 Aralık 2023. (Fotoğraf: Wu Yongbing/Xinhua)