Çin'de Kamu Varlık Yönetim Şirketi Eski Genel Müdürü İdam Cezasına Çarptırıldı

Çin'de kamuya ait varlık yönetim şirketi China Huarong International Holdings (CHIH) eski Genel Müdürü Bai Tienhui, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Tiencin şehrinde görülen davada, mahkeme, Bai'nin şirketteki idari konumunu kötüye kullanarak 1,1 milyar yuan (yaklaşık 151 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiyi "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından idam cezasına çarptırdı.

İdam kararının gerekçesinde, Bai'in, "haksız elde ettiği meblağın büyüklüğü, suçun topluma etkisi, devletin ve halkın çıkarlarına verdiği zararın göz önüne alındığı" kaydedildi.

Yolsuzluk nedeniyle idam cezasına çarptırılan China Hurong'un ikinci yöneticisi Bai oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, 1,79 milyar yuan (yaklaşık 247 milyon dolar) rüşvet aldığı, 25,13 milyon yuan (yaklaşık 3,46 milyon dolar) değerinde varlığı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle idama mahkum edilmiş ve karar bir ay sonra infaz edilmişti.

Şirketin 4 eski yöneticisinin daha mahkeme karşısına çıkartılması bekleniyor.

Çin'in Asya krizinin ardından kurduğu kamuya ait 4 büyük varlık yönetim şirketinden biri olan China Huarong, 2021'de Citic Grup bünyesine katılarak China Citic Finansal Varlık Yönetim Şirketi adını almıştı.