Çin'de Kajiki Tayfunu Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Çin'in güneydeki Haynan Adası'nda yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi.

Çin Acil Durum Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Sel ve Kuraklık Önleme Merkezi, acil durum tedbirlerinin uygulanmasına öncülük etmek üzere bir ekibi Haynan Adası'na gönderdi.

Bakanlık, adada "4. seviye" acil durum alarmı verildiğini bildirdi. Ulusal Meteoroloji Merkezi de yaklaşan tayfun nedeniyle "sarı uyarı" yayınladı.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor. Meteorolojik uyarı sisteminde ise "sarı", en yüksek üçüncü seviyeyi temsil ediyor.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olan Kajiki, halen Haynan Adası'nın 650 kilometre doğusunda batıya doğru hareket ediyor. Tayfunun yarın akşamdan itibaren Ada kıyılarına şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.