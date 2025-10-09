Haberler

Çin'de Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması Düzenleniyor

Çin'in başkenti Pekin'de, 13-14 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde kadın sorunlarının tartışılacağı 'Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması' gerçekleştirilecek. Toplantı, 1995'te yapılan BM 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 30. yılı anısına düzenleniyor ve cinsiyet eşitliği ile kadınların gelişimi için yeni itici güç yaratmayı hedefliyor.

1995 yılında Çin'in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek toplantıya çeşitli ülkelerden devlet, hükümet ve parlamento başkanları, başbakan yardımcıları, bakan düzeyinde yetkililer, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve ilgililerin katılacağı kaydedildi.

Toplantıda hangi isimlerin yer alacağına ilişkin bilgi verilmezken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşma yapacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması'nın, Çin'de gerçekleştirilen BM 4. Dünya Kadın Konferansı'nın ruhunu canlandırmayı, burada kabul edilen "Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu"nun uygulanmasını hızlandırmayı ve cinsiyet eşitliği ile kadınların her yönden gelişimini küresel düzeyde desteklemek için yeni itici güç yaratmayı hedeflediğini söyledi.

BM 4. Dünya Kadın Konferansı

1975-1995 yıllarındaki BM Dünya Kadın Konferansları arasında Çin'de düzenlenen 4. Konferans, cinsiyet eşitliği tartışmaları açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Konferansta BM üyesi 189 ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği "Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu", bu alanda hala kilit küresel politika belgesi kabul ediliyor.

"Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu" ile kadınların, eğitim ve sağlıktan ekonomi ve çevreye, kadına yönelik şiddetten iktidar ve karar mekanizmalarında temsile dek 12 kritik alanda gelişimi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin stratejik hedefler ve eylemler belirlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
