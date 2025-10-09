Çin'de Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması Düzenleniyor

Çin'de gelecek hafta kadın sorunlarının küresel düzeyde tartışılacağı uluslararası toplantının düzenleneceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" adı verilen toplantının, 13-14 Ekim'de başkent Pekin'de gerçekleştirileceği belirtildi.

1995 yılında Çin'in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek toplantıya çeşitli ülkelerden devlet, hükümet ve parlamento başkanları, başbakan yardımcıları, bakan düzeyinde yetkililer, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve ilgililerin katılacağı kaydedildi.

Toplantıda hangi isimlerin yer alacağına ilişkin bilgi verilmezken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşma yapacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması'nın, Çin'de gerçekleştirilen BM 4. Dünya Kadın Konferansı'nın ruhunu canlandırmayı, burada kabul edilen "Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu"nun uygulanmasını hızlandırmayı ve cinsiyet eşitliği ile kadınların her yönden gelişimini küresel düzeyde desteklemek için yeni itici güç yaratmayı hedeflediğini söyledi.

BM 4. Dünya Kadın Konferansı

1975-1995 yıllarındaki BM Dünya Kadın Konferansları arasında Çin'de düzenlenen 4. Konferans, cinsiyet eşitliği tartışmaları açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Konferansta BM üyesi 189 ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği "Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu", bu alanda hala kilit küresel politika belgesi kabul ediliyor.

"Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu" ile kadınların, eğitim ve sağlıktan ekonomi ve çevreye, kadına yönelik şiddetten iktidar ve karar mekanizmalarında temsile dek 12 kritik alanda gelişimi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin stratejik hedefler ve eylemler belirlenmişti.