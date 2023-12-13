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Çin'de Kaçak Avlanan Benekli Foklar Kurtarıldı

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Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, kaçak avlanan 23 benekli fokun kurtarılarak okyanusa geri bırakıldığını açıkladı. Foklar, rehabilite edilerek vahşi doğada hayatta kalabilmeleri için eğitildi.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, kaçak avlanan 23 benekli fokun kurtarılarak okyanusa geri bırakıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Bohai Denizi'ndeki Liaodong Körfezi'nde doğdukları tespit edilen benekli foklar, Salı günü ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kenti açıklarındaki sulara geri bırakıldı. Bakanlık, kaçak avlanan ve Çin'deki alıcılara satılan fokların kurtarılarak, rehabilite edildiklerini ve vahşi doğada hayatta kalabilmeleri için eğitildiklerini belirtti.

Hayvanların gelecekte yakalanması ve ticaretinin yapılması riskini azaltmak için hayvanların her biri işaretlendi; dördüne ise koruma ve bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla uydu GPS izleyicileri takıldı.

Benekli fok, hem Bohai Denizi hem de Sarı Deniz'in deniz ekosistemlerinde önemli bir tür. Çin, sucul yaban hayatı ile ilgili suç faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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