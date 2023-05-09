Çin'de Kabuklu Deniz Hayvanı Yetiştiriciliği Hem Gelir Yaratıyor Hem Ekosistemi Canlandırıyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı bir ilçede kabuklu deniz hayvanı yetiştiriciliği, yerel halkın gelirinin artmasına ve ekosistemin yeniden canlanmasına yardımcı oluyor.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı bir ilçede kabuklu deniz hayvanı yetiştiriciliği, yerel halkın gelirinin artmasına ve ekosistemin yeniden canlanmasına yardımcı oluyor.

Shandong'daki Wudi ilçesinde Nisan ayı, kabuklu deniz hayvanları için üreme sezonu olarak biliniyor.

Bohai Körfezi'nde bulunan ilçe, Çin'in kuzeyinde önemli bir kabuklu deniz hayvanı üretim alanı olma özelliğini taşıyor.

SES 1 (Çince) LU XİNGWEİ, Yerel deniz çiftliği araştırmacısı:

"Deniz çiftliğimizde yılda 100 bin tondan fazla kabuklu deniz hayvanını toplayıp satabiliyoruz. Kazancımız yaklaşık yüzde 20 arttı."

Bilim insanları kabuklu deniz hayvanlarının, ekosistemin yeniden canlanması ve su kalitesinin artmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.

Yerel yönetim, bölgedeki deniz ekosistemini korumak amacıyla aşırı avlanmayı önleyen katı kurallar koyuyor.

SES 2 (Çince): ZHANG BİNGHE, Yerel deniz geliştirme ve balıkçılık bürosu yetkilisi:

"Balık avlanan bölgelerde kotalar belirledik ve üreme bölgelerinde kabuklu deniz hayvanlarının yetişmesini sağlamak için aşırı avlanmayı yasakladık. Aynı zamanda, Bohai Denizi'ndeki türlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kabuklu deniz hayvanlarının üremesini denetledik ve sulara yabancı türlerin bırakılmasını yasakladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Binzhou'dan bildiriyor. (XHTV)