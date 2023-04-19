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Çin'de Jinfo Dağı'nda Bulut Denizi Oluştu

Çin'de Jinfo Dağı'nda Bulut Denizi Oluştu

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CHONGQİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Nanchuan bölgesinde yer alan Jinfo Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, bulut denizini andıran bir manzara oluşturdu, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)

CHONGQİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Nanchuan bölgesinde yer alan Jinfo Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, bulut denizini andıran bir manzara oluşturdu, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Güncel Haberler

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