Çin'de Jinfo Dağı'nda Bulut Denizi Oluştu
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CHONGQİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Nanchuan bölgesinde yer alan Jinfo Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, bulut denizini andıran bir manzara oluşturdu, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
CHONGQİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Nanchuan bölgesinde yer alan Jinfo Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, bulut denizini andıran bir manzara oluşturdu, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel