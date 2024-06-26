Çin'de Japon okul servisine bıçaklı saldırı: Anne ve çocuk yaralandı

Çin'in Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde Japon okul servisine bıçaklı saldırıda Japon vatandaşı anne ve çocuğunun yaralandığı bildirildi.

Japonya'nın Şanghay Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, okul serivisinde Japon anneyi, küçük çocuğunu ve bir Çin vatandaşı kadını bıçakla yaraladı.

Gaoşin İlçe Polis Bürosu, soyadı "Cou" olan 52 yaşındaki erkek saldırganın, iki Japon vatandaşını bıçakladığını ve ona engel olmaya çalışan Çin vatandaşını ağır yaraladığını kaydetti.

Büro, hastaneye kaldırılan Japon vatandaşlarından birinin taburcu edildiği, diğerinin durumunun hafif olduğu, Çinli kadının ise halen tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Zanlının yakanladığı ve hakkında adil sürecin başlatıldığı belirtildi.

"Münferit vaka"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, polisin ilk belirlemelere göre saldırının "münferit bir vaka" olduğu değerlendirmesini yaptığını belirtti.

Saldırganın kimliğine ve saldırının sebebine dair bilgi vermeyen Sözcü Mao, "Çin, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülüyor. Yabancı ülke vatandaşlarının Çin'e turist olarak gelmesini, eğitim almasını, iş yapmasını ve yaşamasını destekliyoruz. Çin'deki tüm yabancıların güvenliğini korumak üzere etkin tedbirleri alacağız." dedi.

Çin'de 11 Haziran'da Cilin eyaletinde turistik bir parkı ziyaret eden 4 ABD'li üniversite öğretim üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi olarak 55 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, o olayda da "polisin, ilk belirlemelere göre saldırıyı "münferit vaka olarak değerlendirdiği" açıklamasını yapmıştı.