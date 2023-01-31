Çin'de İthalat, İhracat Yük Merkezleri Yoğun ve Canlı

Çin'in Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesi ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmasıyla, ülkenin dış ticaretle ilgili önemli limanları hareketlendi.

Çin'in Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesi ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmasıyla, ülkenin dış ticaretle ilgili önemli limanları hareketlendi.

İthal taze kesilmiş çiçeklerin kalitesini güvence altına almak için, Çin'in güneyinde bulunan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrük idaresi, giriş işlemlerini basitleştirmek amacıyla gümrük işlemleri için kolaylık sağladı.

Guangzhou Limanı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından, Şili'den ithal edilen kirazlar yaklaşık iki saat gibi kısa sürede tüketicilere ulaşabiliyor.

SES 1 (Çince): FENG DANDAN, Guangzhou Gümrük İdaresi'nde kıdemli personel:

"Bu yıl ithalat ve ihracat kanalları kolaylaştırıldı. Faaliyetteki Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı artıyor. Uçak seferlerinin sayısı artıyor. Ticari ilişkiler yakınlaşıyor. Guangzhou Gümrük İdaresi, limanlardaki mal ve personele yönelik gümrük işlemlerinin sorunsuz ve düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için prosedürlerini en iyi şekilde optimize ederek onay süresini kısalttı."

Bahar Festivali tatili sırasında, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da bulunan Horgos Limanı'ndan ihraç edilen meyve ve sebze sayısı önemli ölçüde arttı.

SES 2 (Çince): YU CHENGZHONG, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren Horgos Jinyi Uluslararası Ticaret Grubu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"Son birkaç gün içinde, günde 500 tondan fazla meyve ve 300 ton sebze ihraç ettik ve her gün yaklaşık 50 kamyon gönderildi. Bahar Festivali tatilinin tamamındaki ihracatın yaklaşık 6 bin ton olduğu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış kaydettiği tahmin ediliyor."

Çin-Vietnam sınırındaki Youyi Geçidi'nde, ihracat için elektrikli ve mekanik ürünler taşıyan kamyonlar, gümrük işlemleri için geçidin yakınında uzun kuyruk oluşturdu.

Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen bir kamyon dolusu meyve de, Çin'in diğer bölgelerine nakledilmeden önce limana ulaştı.

SES 3 (Çince): LİANG DONGHAİ, Guangxi Dingyi Tedarik Zinciri Limited Şirketi Müdürü:

"Araç ve personelimizin dolaşımı büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Artık araç sahipleri Youyi Geçidi'nden geçip ürünleri kendileri indirebiliyor, bu da sadece maliyeti düşürmekle kalmıyor aynı zamanda araçların iş verimliliğini de artırıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV)