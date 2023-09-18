Çin'de İtfaiyeciler Foseptik Çukurunda Mahsur Kalan Hamile Bufaloyu Kurtardı
Hamile bufalonun kurtarılma anlarından görüntülerİtfaiyeciler, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Qionghai şehrine bağlı Tayang kasabasında, kazara foseptik çukuruna düşen hamile bir bufaloyu kurtardı.
Hamile bufalonun kurtarılma anlarından görüntüler
İtfaiyeciler, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Qionghai şehrine bağlı Tayang kasabasında, kazara foseptik çukuruna düşen hamile bir bufaloyu kurtardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qionghai'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel