Çin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ortak programda, İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan sinevizyon gösterileri seyredildi.

Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde, 12 Mart 1921 günü TBMM'de alkışlarla kabul edildiğini belirterek "İstiklal Marşı'mız, beka mücadelesi verdiğimiz bir dönemde, sadece cephedeki Mehmetçiğin zafere olan inancını artırmakla kalmamış, milli hakimiyet ve bağımsızlığa dair azim ve kararlılığımızın ortak sesi haline gelmiştir. İnşallah ebediyete kadar da böyle olmaya devam edecektir." dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi ve onu izleyen Kara Zaferi'nin, İstiklal Savaşı'nın, Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen birer destan olduğunu ifade eden Büyükelçi Önen, "Türk ordusu, üstün nitelikli komuta kademesinin önderliğinde, 'düvel-i muazzama'nın ya da Akif'in deyimiyle 'tek dişi kalmış canavar'ın, 'hayasızca akını'nı durdurmayı başarmıştır. Cepheye koşan on binlerce evladımız, hayatları pahasına, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Muharebeleri'nden 107 yıl sonra, Türkiye'nin yakın coğrafyasında hala tüm hızıyla devam eden savaşa ve insanlık trajedisine şahit olunduğunu hatırlatan Büyükelçi Önen, "Bu savaş bizlere Atatürk'ün 'Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir' ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözlerinin önemini bir kere daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Önen, Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, hayatını ülkesine adamış tüm kahramanları sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını belirterek sözlerini noktaladı.