Çin'de İşsizlik Oranı Mart'ta Düştü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de işsizlik oranının düşmesi ve daha fazla istihdamın yaratılmasıyla bu yılın ilk çeyreğinde iş piyasası istikrarını korudu.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de işsizlik oranının düşmesi ve daha fazla istihdamın yaratılmasıyla bu yılın ilk çeyreğinde iş piyasası istikrarını korudu.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Lu Aihong, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Şubat'ta yüzde 5,6 olan ankete dayalı kentsel işsizlik oranının Mart'ta yüzde 5,3'e gerilediğini ve yeni istihdam sayısının 2,97 milyon olduğunu söyledi.