Çin'de, İşletmelerin Yeniden Açılması İçin Kovid-19'a Yönelik Müdahale Daha da Optimize Ediliyor

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Kovid-19'a yönelik müdahaleyi daha da optimize etmek için 10 önleme ve kontrol tedbiri açıklamasından bu yana, yerel yönetimler, normale dönülmesi ve üretim ile işletmelerin yeniden işe başlamaları için bir dizi devam tedbiri hazırladı.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın basın toplantısı, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Ning/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Kovid-19'a yönelik müdahaleyi daha da optimize etmek için 10 önleme ve kontrol tedbiri açıklamasından bu yana, yerel yönetimler, normale dönülmesi ve üretim ile işletmelerin yeniden işe başlamaları için bir dizi devam tedbiri hazırladı.

Belediyelerin sağlık birimlerine göre, Beijing, Shanghai ve Guangzhou, Kovid-19 risk alanlarını bilime dayalı ve hedef odaklı şekilde belirleyeceklerini açıkladı. Kovid-19 risk alanları konut siteleri, topluluklar ve nahiyeler yerine binalar, birimler, katlar ve haneler bazında belirlenecek. Kovid-19 nükleik asit testi, yüksek riskli pozisyonlarda veya yüksek riskli alanlarda çalışan kişilere yapılacak, geri kalanlar test yaptırıp yaptırmayacağına kendileri karar verecek.

Beijing'deki yeni düzenlemeye göre, asemptomatik taşıyıcılar ve hafif belirtileri olan hastalar yaşam şartları izin verdiği takdirde ev karantinasına alınacaklar, yakın temaslılar ise beş gün ev karantinasında kalacak.

Şu anda, Beijing'deki ikram servisi işletmeleri, düzenli şekilde yemek hizmetlerine yeniden başladı. Başkentin Kovid-19 önleme ve kontrolünü ekonomik ve sosyal kuruluşlarla daha iyi koordine etme çabalarının bir parçası olarak, Çarşamba gününden itibaren insanların restoranlara girerken son 48 saat içinde alınmış negatif nükleik asit testi sertifikası göstermeleri ve sağlık kodu kontrolünden geçmeleri istenecek.

Shanghai Belediyesi Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ofisi Müdür Yardımcısı Wu Jinglei Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Shanghai'ın, pandeminin yerel halk üzerindeki etkisini azaltmak için beş gün art arda yeni enfeksiyonlar bildirilmediği takdirde yüksek riskli bölgelere uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini açıkça belirttiğini söyledi.

Shanghai, kişilerin idari bölgelerine göre toplu testlere tabi tutulmayacağını da bildirdi.

Wu, Perşembe gününden itibaren Shanghai'a gelen veya gidenlerin, sonrasında nükleik asit testi yaptırmalarına gerek kalmayacağını ve halka açık yerlere erişim kısıtlamasıyla karşılaşmayacaklarını belirtti.

Huzurevleri, sağlık kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ve anaokulları gibi belirli tesislerde bulunanların dışında Shanghai'daki insanların kapalı eğlence mekanları ve restoranlara girmeleri için negatif nükleik asit testi sonucu vermeleri gerekmeyecek.

Çin'in başkenti Beijing'deki Dongcheng bölgesinde yaşlılar için tıbbi servis çerçevesinde, Kovid-19 aşısı evde yapılan yaşlı bir vatandaş, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Shanghai ve Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi, yaşlılar arasındaki aşılama uygulamasını hızlandırdı. Aşılama hizmetleri iki kentte özel kanallar ve geçici aşı merkezlerinin kurulması, ayrıca mobil aşı araçlarının görevlendirilmesi yoluyla optimize edilecek.

Shanghai, yüksek riskli bölgeler dışında seyahat kısıtlamaları veya iş yeri kapatma önlemlerinin uygulanmayacağını bildirdi.

Guangzhou Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhang Yi, eyaletin, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler gibi kilit gruplara hedef odaklı sağlık hizmetlerini sunmak için birinci basamak sağlık kurumları ve aile doktorlarına olanaklar sağlandığını belirtti.

Guangzhou'daki Güney Tıp Üniversitesi Nanfang Hastanesi'nde, Çarşamba günü halkın sorularını yanıtlayan ve ilaç rehberliği sunan çevrimiçi bir Kovid-19 kliniği açıldı.

Urumqi'de her türlü büyük ölçekli alışveriş merkezi, süpermarketler, ticari kompleks ve büyük pazarların yanı sıra otel, pansiyon ve restoran gibi konaklama ve ikram servisi işletmeleri faaliyetlerine yeniden başladı.

Bir dizi optimize edilmiş önlem uygulanmaya başlandığından, birçok kentte işletmeler hızlı şekilde çalışmaya yeniden başladı. Örneğin Chongqing'de, kentteki 7 bin 346 büyük sanayi kuruluşundan 6 bin 974'ü 4 Aralık itibariyle üretime yeniden başladı.

Chongqing'deki bilgi teknolojisi şirketi Toyou Data'nın Başkanı Zhang Jian, "Geliştirilmiş Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerine dayanarak çalışanları düzenli şekilde işe dönmeye teşvik ediyoruz. Yaklaşık 200 işçi işbaşı yaptı ve şirketin gelecek hafta normal işleyişine devam etmesi bekleniyor" dedi.

Çin'de film sektörü de toparlanıyor. Film veri platformu Maoyan'a göre, birkaç eyalette sinemaların çalışma oranı Pazartesi günü yüzde 70'i aştı.