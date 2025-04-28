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Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Sınır Geçişlerinde Rekor Bekleniyor

Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Sınır Geçişlerinde Rekor Bekleniyor
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Çin'de 1-5 Mayıs tarihleri arasında İşçi Bayramı tatili dolayısıyla, sınır kapılarından geçişlerin geçen yıla göre yüzde 27 artışla günde ortalama 2,15 milyon olacağı tahmin ediliyor.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatili boyunca sınır kapılarından geçen yıla göre yüzde 27 artışla günde ortalama 2,15 milyon geçişin gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre sınır ötesi seyahatlerin 1 Mayıs ve 5 Mayıs tarihlerinde en üst düzeye ulaşacağı öngörülüyor.

Ülkedeki önde gelen uluslararası havalimanlarındaki trafiğin sürekli olarak artacağına dikkat çekilen açıklamada Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın günlük 101.000 geçişle başı çekmesinin beklendiği, onu 50.000 geçişle Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın ve 45.000 geçişle Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nın izleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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