Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde 9,4 Milyon Kişi Uçakla Seyahat Etti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yeni sona eren İşçi Bayramı tatili sırasında uçakla seyahat eden yolcu sayısı 9,41 milyonu aştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamada, 5 günlük tatil döneminde günde ortalama 1,88 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiğini belirtti. İdare, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kattan fazla olduğunu ve 2019'a kıyasla ise yüzde 4,2'lik artışa tekabül ettiğini bildirdi.

Yerli ve yabancı havayolları, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 238,31 artışla, ülkede toplam 80.020 uçuş seferi düzenledi.

Sivil Havacılık İdaresi, tatil süresince Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen ve Chengdu gibi turist kaynağı olan ve çok ziyaret edilen şehirlerdeki havalimanlarının en yoğun havalimanları olduğunu ve buralardaki günlük yolcu doluluk oranının yüzde 70'i aştığını kaydetti.

Çin'de bu yılki İşçi Bayramı tatili 29 Nisan'da başladı ve 3 Mayıs'ta sona erdi.