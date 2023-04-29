Çin'de İşçi Bayramı Süresince Tren Seyahatlerinde Rekor Kırılması Bekleniyor

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de demiryolu hatlarında gerçekleştirilen yolcu seyahatlerinin, 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan Cumartesi gününde 19,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, tek günde gerçekleştirilen yolcu trafiğinde yeni bir rekor kırılabileceğini söyledi.

Ülkede geçtiğimiz Ocak ayının sonlarında kutlanan 7 günlük Bahar Festivali'nden sonraki ilk uzun tatil olan İşçi Bayramı tatili sırasında seyahate yönelik güçlü bir talep olduğu bildiriliyor.

Daha önceki veriler dikkate alındığında İşçi Bayramı kapsamında 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Çinli tren yolcularının yaklaşık 120 milyon yurtiçi seyahati gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin'deki demiryolu hatları, halkın seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulaşım potansiyelini en üst düzeye çıkarıp kapasitelerini artırırken yolcuların daha iyi deneyimler yaşamasını sağlamak üzere hizmet kalitesini de iyileştiriyor.