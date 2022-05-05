Çin'de İşçi Bayramı'nda 160 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti - Haberler

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Çin'de İşçi Bayramı'nda 160 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti

Xinhua - Güncel
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Çin'de İşçi Bayramı'nda 160 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı Çarşamba günü, ülkede beş günlük İşçi Bayramı tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 30,2 düşüşle toplam 160 milyon yerli turistin seyahat ettiğini açıkladı.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı Çarşamba günü, ülkede beş günlük İşçi Bayramı tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 30,2 düşüşle toplam 160 milyon yerli turistin seyahat ettiğini açıkladı. Bakanlığa göre, turizm geliri geçen yıla göre yüzde 42,9 düşüşle 64,68 milyar yuana (yaklaşık 9,77 milyar ABD doları) ulaştı. İşçi Bayramı tatili bu yıl 30 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar sürdü.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Turizm, Mayıs, Güncel, Haberler

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