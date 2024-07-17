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Çin'de İpek Kumaş Üretimi

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Çin'in Foshan kentinde güneşte kurutulan Xiangyunsha ipeği, titiz bir işçilik sürecinden geçerek üretiliyor. Bu kumaşın boyama ve işleme zanaatı, Çin'de 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiştir.

Video Biçimi: 608 x 1080 30.0fps MP4

ÇEKİM TARİHİ: 9 Haziran 2024

1. İpek kumaş üretiminden çeşitli görüntüler

Çin'in Foshan kentinde güneşte kurutulan Xiangyunsha ipeği, titiz bir işçilik sürecinden geçerek üretiliyor.

Bu kumaşın boyama ve işleme zanaatı, Çin'de 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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