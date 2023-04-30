Çin'de İnternet Firmaları Yılın İlk Çeyreğinde Sağlam Kar Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki büyük internet şirketleri ve ilgili hizmetleri veren firmalar, yılın ilk çeyreğinde karlarını büyük ölçüde artırdı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki Fullsing İnternet Endüstrisi Parkı görülüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki büyük internet şirketleri ve ilgili hizmetleri veren firmalar, yılın ilk çeyreğinde karlarını büyük ölçüde artırdı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan veriler, bu şirketlerin karlarının yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 28,28 milyar yuana (yaklaşık 4,08 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Bu şirketlerin birleşik iş gelirleri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 302 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmetleri veren firmalar, yıllık en az 20 milyon yuan iş geliri olanları kapsıyor.