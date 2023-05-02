Çin'de İnsansız Hava Aracıyla Altın Kaçaklığı Yapan Çete Çökertildi

HOHHOT, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde polis, insansız hava aracı kullanarak ülkeye kaçak yollarla altın külçeleri sokan bir çeteyi çökertti.

Manzhouli kentinin kamu güvenliği bürosu, Nisan ayında düzenlenen polis operasyonunda dört şüphelinin yakalandığını ve 5,2 kilogram altına el konulduğunu bildirdi.

Çetenin kullandığı insansız hava aracının, otomatik seyir kabiliyetine sahip olduğu ve maksimum 20 kilogram yük taşıyacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Polis kaynakları aracın 250.000 yuan (yaklaşık 36.180 ABD doları) değerinde olduğunu bildirdi.

Şüphelilerden biri, aracın Çin-Rus sınırının Çin tarafından hareket ederek Rusya'da bir noktaya gittiğini, burada bir çete üyesinin araca altın külçeler yüklediğini ve sonrasında aracın geri uçarak külçeleri diğer çete üyelerine teslim ettiğini itiraf etti.