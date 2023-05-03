Çin'de İnsansız Hava Aracıyla Altın Kaçakçılığı Yapan Çete Yakalandı

MANZHOULİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde polis tarafından ele geçirilen külçe altınlar, 18 Nisan 2023. Polis, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, ülkeye külçe altınlar sokmak için insansız hava aracı kullanan bir çeteyi yakaladı.