Çin'de İnsansız Hava Aracıyla Altın Kaçakçılığı Yapan Çete Yakalandı
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MANZHOULİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde polis tarafından ele geçirilen külçe altınlar, 18 Nisan 2023. Polis, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, ülkeye külçe altınlar sokmak için insansız hava aracı kullanan bir çeteyi yakaladı.
MANZHOULİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde polis tarafından ele geçirilen külçe altınlar, 18 Nisan 2023.
Polis, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, ülkeye külçe altınlar sokmak için insansız hava aracı kullanan bir çeteyi yakaladı.
Çin'in Manzhouli kentindeki Kamu Güvenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Nisan ayında düzenlenen polis operasyonunda dört şüphelinin tutuklandığı ve 5,2 kilogram altının ele geçirildiği bildirildi. (Fotoğraf: Li Zhiyuan/Xinhua)