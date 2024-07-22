Çin'de insansız araçlar çeltik hasadı yapıyor

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Heyuan ilçesindeki insansız bir çiftlikte çeltik hasadı yapan insansız araçların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan insansız bir çiftlikte çeltik hasadını çiftçiler yerine insansız araçlar yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Heyuan ilçesinden bildiriyor.(XHTV)