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Çin'de insansız araçlar çeltik hasadı yapıyor

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Heyuan ilçesindeki insansız bir çiftlikte çeltik hasadı yapan insansız araçların çeşitli görüntüleri

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Heyuan ilçesindeki insansız bir çiftlikte çeltik hasadı yapan insansız araçların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan insansız bir çiftlikte çeltik hasadını çiftçiler yerine insansız araçlar yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Heyuan ilçesinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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