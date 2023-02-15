Çin'de İnsanların Yerleşik Hayata Geçişini Gösteren Arkeolojik Kalıntılar Bulundu

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü, ülkenin kuzeyinde, insanların Paleolitik Çağ'daki göçebe yaşam tarzından Erken Neolitik Çağ'da yerleşik hayata geçişini gösteren dönüm noktası niteliğinde arkeolojik keşifler yapıldığını duyurdu.

Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nden yapılan açıklamada, Hebei Eyaleti'ne bağlı Shangyi İlçesi'nde yaklaşık 150.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Sitai harabelerinde 40'tan fazla mesken alanı ile çanak çömlek, taş, kemik ve kabuklardan yapılmış 800 parça eser keşfedildiği belirtildi.

İdare, sit alanları ve kalıntıların farklı çağlara ait beş kültürel kalıntı grubuna ayrıldığını belirterek, bunlardan iki grubun Eski Taş Devri'nden Yeni Taş Devri'ne geçiş dönemine ait olduğunu kaydetti.

İdare ayrıca, keşfin, meskenlerin gruplar halinde olduğunu gösterdiğini, bunun da Çin'in kuzeyindeki erken yerleşim köylerinin ortaya çıkışının kanıtı olması ve insanların Paleolitik Çağ'daki göçebe yaşam tarzından erken Neolitik Çağ'daki yerleşik hayata geçişini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.