Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki inşaat malzemeleri sektörünün katma değeri, yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6'lık istikrarlı bir hızla artış gösterdi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki inşaat malzemeleri sektörünün katma değeri, yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6'lık istikrarlı bir hızla artış gösterdi. Sektörün katma değeri, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 yükseldi. Çin'de çimento üretimi yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 düşüşle 387 milyon tona ulaştı. Çimento üretimi Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 187 milyon tona düştü. Bakanlığın verileri, düz cam üretiminin yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, Mart ayında ise yüzde 2,2 arttığını gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, İnşaat, Mayıs, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title