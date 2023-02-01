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Çin'de İnşaat İşçilerini Çipli Baretler Koruyor

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Dahili akıllı çiplere sahip yeni tür güvenlik bareti Çin'de giderek daha fazla inşaat işçisini koruyor.

Dahili akıllı çiplere sahip yeni tür güvenlik bareti Çin'de giderek daha fazla inşaat işçisini koruyor.

Otomatik tehlike tespit cihazlarına sahip baret, işçileri olası tehlikeler konusunda uyarıyor. Barette acil durumlarda kullanıcıların imdat çağrısı göndermelerine imkan veren ve güvenlik önlemleri alan bir yardım düğmesi de bulunuyor.

Baretteki her bir çip, inşaat bölgesindeki her işçinin konumunu belirleyip inşaat yönetimi için gerçek zamanlı güncellemeler ve güvenlik kılavuzluğu sağlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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