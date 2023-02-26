Çin'de İnşaat Halindeki Köprünün Havadan Görünümü
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Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinde bulunan Wuxuan'daki Qianjiang Köprüsü yapım aşamasında.
Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinde bulunan Wuxuan'daki Qianjiang Köprüsü yapım aşamasında.
Tamamlandığında 1.339 metre uzunluğunda olacak asma köprünün ana açıklığı 618 metre.
Köprünün ana kulesinin Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.
Köprü Ekim 2024'te trafiğe açılacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel