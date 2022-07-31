Çin'de İmalat Sektörü Pmı Endeksi Temmuz'da Geriledi

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazar günü açıkladığı veriler, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Haziran'da 50,2 iken Temmuz'da 49'a gerilediğini gösterdi. PMI endeksinin 50'nin üzerinde olması sektörde büyüme yaşandığı anlamına gelirken. 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor. NBS kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre geleneksel olarak piyasanın yoğun olmadığı bir dönem olması, yetersiz piyasa talebi ve enerji yoğun endüstrilerin zayıf performansı gibi olumsuz etkiler Temmuz ayında imalat sektörü üzerinde baskı oluşturdu. Endeksin alt kalemlerinden olan üretim ve işletme faaliyeti beklentisi karmaşık iç ve dış ortamın baskısıyla geçen aya göre 3,2 yüzde puan gerileyerek 52'ye düştü ancak büyüme işareti vermeye devam etti. NBS verileri, Çin'in imalat dışı sektörü için PMI endeksinin de Haziran'daki 54,7'den Temmuz'da 53,8'e gerilediğini gösteriyor.