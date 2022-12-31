Çin'de İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Aralık Ayında Geriledi

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıklanan verilerine göre, ülkenin imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 47'ye düştü.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıklanan verilerine göre, ülkenin imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 47'ye düştü. PMI, Kasım ayında 48 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Büyük işletmeler alt endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 48,3 oldu.

Üretim alt endeksi ise Aralık ayında bir önceki aya göre 3,2 puan düşerek 44,6 olarak gerçekleşti. İmalat pazarındaki talep de geriledi ve yeni siparişler için alt endeks bir önceki aya göre 2,5 puan düşerek 43,9'a indi.

Cumartesi günkü veriler, Çin'in imalat dışı sektör satın alma yöneticileri endeksinin de Kasım'daki 46,7'den Aralık'ta 41,6'ya düştüğünü gösterdi.