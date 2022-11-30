Çin'de İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Kasım Ayında Geriledi

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülkenin imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 48'e düştü.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülkenin imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 48'e düştü. PMI, Ekim ayında 49,2 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Büronun kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, Kovid-19'un yurtiçinde aralıklarla ve dağınık olarak yeniden görülmesi ve karmaşık uluslararası ortamın Kasım ayı değerinde ağırlıklı olarak etkili olduğunu söyledi.

Salgınların ortaya çıkışları nedeniyle üretim faaliyetleri yavaşladı ve üretim alt endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 1,8 yüzde puan düşerek 47,8 oldu. Talebin de azalmasıyla yeni siparişler için alt endeks Ekim ayına göre yüzde 1,7 düşerek 46,4'e geriledi.

Çarşamba günkü veriler, Çin'in imalat dışı sektör satın alma yöneticileri endeksinin de Ekim ayındaki 48,7'den Kasım ayında 46,7'ye düştüğünü gösterdi.