Çin'de İmalat Geliştirme Konulu Konferans Düzenlenecek

HEFEİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti yetkilileri Salı günü düzenlenen basın toplantısında, 2022 Dünya İmalat Kongresi'nin 20 Eylül'de eyalette başlayacağı bildirildi. Eyalet merkezi Hefei'de 23 Eylül'e kadar sürecek olan dört günlük etkinlikte, yeni ürünler, teknolojiler ve uygulamalar aracılığıyla imalat sektöründeki üst düzey gelişmelere ilişkin elde edilen yeni başarılar sergilenecek. 59 bin metrekarelik bir alanı kapsayan toplantıda seminerler, tematik faaliyetler ve proje yerleştirme de dahil olmak üzere 38 önemli etkinlik yer alacak. Sergilerde ayrıca, Çin'in çeşitli imalat sanayilerinde kaydettiği ilerlemeler de vurgulanacak. ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkeler ise açık hava tarım makineleri sergisine ilk kez katılacak. Organizatöre göre, bugüne kadar 641'den fazla şirket toplantıya katılacağını teyit etti. Konferansta, Çin'in yeni enerjili araçlarının gelişimi ile endüstriyel internetin gelişimi ve uygulanması hakkında raporlar yayınlanacak.