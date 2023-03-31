Çin'de İmalat Faaliyetleri Art Arda Üç Ay Genişlemeyi Sürdürdü

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in imalat faaliyetleri, ülkenin istikrarlı ekonomik toparlanmasının en yeni göstergesi olarak art arda üç ay genişlemeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in imalat faaliyetleri, ülkenin istikrarlı ekonomik toparlanmasının en yeni göstergesi olarak art arda üç ay genişlemeyi sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart'ta 51,9 oldu. Endeks Şubat ayında 52,6 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Büronun kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin Mart ayında genişlemeye devam ettiğini ancak artışın geçen ayki yüksek baz nedeniyle daha yavaş bir hızda gerçekleştiğini ve bunun Çin'in ekonomik büyümesinde istikrarlı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Endeksin alt ögelerine bakıldığında üretim endeksinin 54,6 ve yeni siparişler endeksinin 53,6'ya ulaştığı ve her ikisinin de genişleme ve daralma çizgisinin oldukça üzerinde olduğu görülüyor.

Ankete katılan 21 sektörden 13'ü bir önceki aya göre istikrarlı bir genişleme kaydetti. PMI değerleri açısından büyük ölçekli işletmeler 53,6, orta ölçekli işletmeler 50,3 ve küçük ölçekli işletmeler 50,4 ile genişleme bölgesinde yer aldı.

Piyasaya olan güven de önemli ölçüde iyileşti. İş dünyası görünüm endeksi 55,5 olarak gerçekleşirken, ankete katılan tüm sektörler piyasaya olan güvende iyimserlik bildirdi.